シャープの沖津雅浩社長兼CEOは、2025年12月8日、社内イントラネットを通じて、社員を対象に、「上方修正した公表値の達成に向け、全社一丸となって頑張ろう」と題したCEOメッセージを配信した。今回のCEOメッセージでは、2025年度上期業績が、アセットライト化の影響などにより、売上高は減収となったが、営業利益や経常利益、最終利益のすべてで、大幅増益を確保できたことを強調した。シャープ 沖津雅浩社長兼CEOセグメント別業