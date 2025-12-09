中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月9日、中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、日本代表・張本智和（トヨタ自動車、22）が「『故郷』に戻ったにもかかわらず『よそ者』扱いされた」などと報じた。「試合前のコールでは、名前が2回も飛ばされた」 混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕した。 日本は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔