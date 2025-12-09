メ～テレ（名古屋テレビ） 青森県で最大震度6強。名古屋市でも揺れを観測しました。今回の地震は、南海トラフ地震への影響はあるのでしょうか。 気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖 後発地震注意情報」を発表しました。 2022年の運用開始以降、初めての発表で、北海道から千葉県にかけての182の市町村が対象です。 東北地方から北海道にかけての太平洋側で今後1週間は、大きな地震が発生する確率が相対的に高くなっ