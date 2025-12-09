９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．５６ポイント（０．３７％）安の３９０９．５２ポイントと３日ぶりに反落した。様子見ムードが上値を重くする流れ。米金融政策や中国指標の発表が気がかり材料だ。米国ではパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が１０日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に記者会見する。市場関係者の一部では、２０２６年以降の金融政策がタカ派（引き締めに積極的）