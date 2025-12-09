透き通ったきれいな青空となった9日朝。富士山も気温が下がり雪がたっぷりと積もった冬らしい美しい姿となりましたが、その一方で、通勤通学の時間帯は厚手のコートやマフラーが手放せない寒さに。（カメラマン）「JR御殿場駅前の気温計は4℃を示しています」中には、フードを2枚被る人も…。（通学途中）「寒いですね。4℃でもやはり寒いです。家の中も寒かったので、すぐエアコンつけました」日に日に寒さが増