国会では9日、企業・団体献金の規制強化に向けた法案について、本格的な審議が行われました。ただ、会期末が迫る中、法案採決のめどは立っていません。9日の特別委員会では、主に、自民党と日本維新の会が提出した第三者機関を国会に設置する法案と、国民民主党と公明党が提出した献金の受け皿を限定する法案について、質疑が行われました。自民・維新の与党案については、野党側が「第三者機関」のメンバー選定などについて質問し