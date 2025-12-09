青森県八戸市で8日夜、発生した大規模地震とそれに伴う津波警報の発令を受け、海上自衛隊八戸航空基地が周辺住民の避難受け入れを実施した。海上自衛隊第2航空群の公式X（@jmsdf_2aw）は、9日、避難受け入れ状況を写真付きで発信しました。【写真】腰の曲がった高齢者に手を貸す女性自衛官深夜の避難受け入れ、隊員が交通整理を実施地震発生直後、気象庁より津波警報が発令されると、八戸市沿岸部をはじめとする地域では高台への避