快適性を追求した新型ツーリングモデルトライアンフモーターサイクルズジャパンは、新型モデル「TIGER SPORT 800 TOUR（タイガースポーツ800 ツアー）」を2025年12月2日に発表しました。発売は同日から開始されており、オーナーへの納車は2026年1月下旬より順次スタートする予定です。【画像】超カッコいい!! トこれがライアンフ「TIGER SPORT 800 TOUR」です！ 画像で見る（30枚以上）この新しい車両は、アドベンチャーモデ