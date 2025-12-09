Image: Microsoft イイ感じのダサさが刺さる。クリスマスの時期になると人々が着る、欧米の珍文化「アグリー（醜い）・セーター」。とにかくダサさを追求し、それをネタに盛り上がるのが恒例行事です。Microsoft（マイクロソフト）はコンピューターのメーカーなのに、毎年Windows関係のダッサいセーターを発売するお茶目っぷりで知られています。なんなら世界規模で待ち望んでいる人がいるく