今季のナ・リーグMVPを大谷翔平と争ったカイル・シュワーバー。オフにFAとなり、今オフ最大の目玉としてその動向に注目が集まっている。シュワーバーは今季、自己ベストを大きく更新する56本塁打＆132打点をマーク。二冠王に輝くとともに、フィリーズを地区優勝に導く充実の1年を送った。今季まで所属していたフィリーズのほか、メッツやレッズなどが左の大砲に関心を示しているが、二冠王の争奪戦に意外な球団が参戦してき