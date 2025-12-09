1位は『君の膵臓をたべたい』！ 小説好き500名が選んだ「人生で一番泣けた小説」TOP5が発表小説情報サイト「小説ヨミタイ」が、小説好き500名を対象にしたアンケート結果「人生で一番泣けた小説」ランキングを2025年12月9日（火）に公開しました。栄えある第1位には住野よるさんの『君の膵臓をたべたい』（約24%）が選ばれ、2位以下を大きく引き離す結果となりました。続く第2位は百田尚樹さんの『永遠の0』、第3位はダニエ