静岡県内の企業倒産は18件、大型倒産が4か月ぶりに発生 2025年11月の静岡県内の企業倒産は18件で、負債総額10億円以上の大型倒産が4か月ぶりに発生しました。 東京商工リサーチによりますと、11月に総額1000万円以上の負債を抱えて倒産した企業は18件で、2024年11月と比べ5件増加しました。 産業別では、建設業と製造業がそれぞれ4件、卸売業と小売業がそれぞれ3件、農・林・漁・鉱業、運輸業、情報通信業、サービ