浜松市消防局は12月9日、浜松市中央区篠原町の浜松市西部清掃工場で同日午後3時頃に火災が発生したと発表しました。 【写真を見る】「ピット内で燃えている」浜松市の清掃工場で火災 けが人は確認されず=浜松市中央区 清掃工場の職員が「ピット内で燃えている」「ごみが燃えている」などと通報したということです。消防によりますと、午後4時現在 けが人は確認されていません。 現場には消防車が10台以上のほか消防ヘリコプタ&#