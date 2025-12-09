地震発生時の北海道様似町のアウトドアショップの映像です。大きくカメラが揺れ、陳列された商品が次々と倒れていきます。様似町では震度５弱を観測し、この店では朝から後片付けに追われました。（ハヤサカ早坂拓三代表取締役）「（倉庫の）壁にあるものは全部落ちまして、一歩も進めない状態だった。（片付けは）まだ数日はかかる状況です」町内ではこのほか、建物の外壁が崩落するなどの被害が出ました。同じく震度５弱を観測