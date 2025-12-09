日本原燃の使用済み核燃料再処理工場＝2023年11月、青森県六ケ所村（共同通信社機から）青森県東方沖で8日に発生した最大震度6強の地震では、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場（同県六ケ所村）で核燃料を保管するプールから水があふれ出た。福島県に津波注意報が出たことを受け、東京電力は福島第1原発（同県大熊町、双葉町）の処理水海洋放出を一時停止した。原子力規制庁は、いずれも「安全上、問題はない」としている。