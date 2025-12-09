8日、米ハワイ州フォード島で開かれた日米合同追悼式典で、献花する長徳英晶・駐ホノルル総領事（手前）と、コリンズ米ハワイ方面海軍司令官（共同）【ホノルル共同】旧日本軍による米ハワイの真珠湾攻撃から84年となり、日米合同の追悼式典が8日、湾内のフォード島で開かれた。真珠湾攻撃が戦端を開いた太平洋戦争の終結から今年で80年。日本の長徳英晶駐ホノルル総領事はあいさつで「かつて敵対していた日米は、自由で開かれた