ボートレース尼崎のヴィーナスシリーズ第18戦「尼崎プリンセスカップ」は3日目を終えた。2日目まで4、4、4着と消化不良だった村上奈穂（32＝広島）が3日目7R、3コースからスカッと捲り勝ち。この初白星で得点率は5.75まで浮上した。「うれしいです。久しぶりに捲った〜。こんなターン、ここ何年もできていなかったので凄くうれしいです。手袋、Tシャツと全て3号艇の赤にして結果が出たのもうれしいです」4日目の出番は5、1