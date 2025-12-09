日銀の植田和男総裁は9日の衆院予算委員会で、最近の長期金利の上昇に関し「やや速いスピードで上昇している」と指摘し、市場の動向を注視する考えを示した。「急激に上昇する例外的な状況では、機動的に国債買い入れの増額などを実施する」とのこれまでの方針を強調した。立憲民主党の藤岡隆雄氏の質問に答えた。長期金利の指標である新発10年債は、高市政権の積極財政政策で財政が悪化するとの懸念などから今秋以降急ピッチ