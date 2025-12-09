常陸宮妃華子さまが後発白内障の手術を受けられることになりました。華子さまは2006年白内障の治療のため両目の手術を受けていましたが、3カ月ほど前から、左目に違和感があり、検査を受けたところ「後発白内障」と診断されたということです。「後発白内障」は白内障の手術を受けた人のうち5人に1人が発症するもので手術の際に残した水晶体の細胞の一部が増殖するなどして視力が低下するものです。華子さまは右目には症状は無く、