性能の高いグラフィックボードを搭載したPCは大型になりがちで、小型のミニPCだとグラフィックボードなどの性能が低下する場合がほとんどです。2025年12月12日(金)に登場予定のミニPC「MAGNUS EN275060TC」は片手で持てるサイズの小型ボディにVRAM容量16GBのデスクトップ用グラフィックボード「GeForce RTX 5060 Ti」を詰め込んでおり、処理性能と省スペースを両立することが可能。そんなMAGNUS EN275060TCの実物を発売に先駆けて