世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の会長辞任を発表した田中富広会長が９日、都内で会見を開いた。田中氏は２０２０年に会長に就任。２２年の安倍晋三元首相銃撃事件後をめぐり改めて注目を浴びた高額献金問題、２３年の文部科学省による解散命令請求などに対応してきた。後任には堀正一元副会長が就任する。田中会長は会見冒頭で辞任の理由として「継続して社会をお騒がせしたこと、そして今なお被害を訴える方々がいらっ