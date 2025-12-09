俳優・岩城滉一の愛車が９日放送のテレ東系「開運！なんでも鑑定団」（火曜・午後８時５４分）で鑑定される。岩城の妻でタレント・結城アンナが９日にインスタグラムを更新し、「お知らせです」と題して投稿。「本日（１２／９）、ＴＶ東京『開運！なんでも鑑定団』２０：５４〜２１：５５に出演します」と報告し、「今回は、愛車（ＫａｗａｓａｋｉＺ１）を鑑定してもらいました」と写真をアップ。「驚きの結果ですので、是