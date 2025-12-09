【モデルプレス＝2025/12/09】女優の桃井かおりが12月8日、自身のInstagramを更新。夫の体調を気遣った朝食を公開した。【写真】74歳大物女優「ビタミンたっぷり」2人分並んだ色鮮やかな朝の食卓◆桃井かおり、夫の体調気遣った朝食披露桃井は「未だ風邪ひき亭主なり」と記し、朝の食卓の写真を投稿。「人参ジンジャースープ」や目玉焼き、こんがりと焼けたトーストなどが並び、「気分変えてこんな朝食ならたべるべ〜」と風邪を引