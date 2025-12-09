【モデルプレス＝2025/12/09】モデルの滝沢眞規子が12月9日、自身のInstagramを更新。彩り豊かなグリーンピースご飯弁当を公開した。【写真】47歳3児の母モデル「カラフルで元気が出る」と話題のボリューミー弁当◆滝沢眞規子、彩り豊かな手作り弁当公開滝沢は「今日はグリーンピースご飯と黒酢鶏などです」と記し、手作り弁当を公開。グリーンピースご飯にししとうやレンコンなどの野菜入りの黒酢鶏、きんぴらごぼうやキャロット