車検の依頼を受け預かった車を、中古車買い取り業者に売却した業務上横領の疑いで、志布志市の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大崎町で自動車整備工場を経営する志布志市の男(46)です。 志布志警察署によりますと男は、今年3月、大崎町に住む90代の男性から車検を依頼されて預かったトラック1台(時価40万円相当)を、鹿児島県内の中古車買い取り業者に売却し、横領した疑いがもたれています。 今年9月