鹿児島県内に住む80代の女性がSNSで知り合った男に金を活用した投資を勧められ、総額3750万円をだまし取られました。県警はグループによる犯行とみて捜査しています。 被害にあったのは県内に住む80代の女性です。 県警によりますと、女性は今年5月中旬、インスタグラムで「友達になりませんか」というメッセージをもらい、知り合った「藤井」と名乗る男とLINEで連絡を取り合うようになりました。 その後、「金を活