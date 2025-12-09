９日の東京株式市場は強弱観対立のなか、方向感の見えにくい地合いとなったが、日経平均は小幅ながら上昇して取引を終えている。 大引けの日経平均株価は前営業日比７３円１６銭高の５万０６５５円１０銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２０億４５０９万株、売買代金概算は４兆８９３５億円。値上がり銘柄数は５６７、対して値下がり銘柄数は９７１、変わらずは７０銘柄だった。 きょうの東京市場は様子見ムӦ