メインシナリオ…ボリンジャーバンド＋１σと＋２σに沿って上昇を続けてきた。陽線引けする日が多い中、バンドウォークを続けて、一段と上値を追う動きとなりそうだ。その場合、104円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、ボリンジャーバンド＋３σの104.37、105円節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、103円の節目、転換線の102.60、12月1日の安値101.51、基準線の