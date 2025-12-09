宇佐警察署 大分県宇佐市の50代の男性が警察官をかたる詐欺の被害にあい、1800万円をだまし取られたことが分かりました。 警察によりますと10月6日ごろ、男性の自宅固定電話に電話がかかり、運送会社のカスタマーセンターを名乗る男から 「あなたの個人情報が流出し、悪用されているかもしれない」と言われました。その後、北海道中央警察署の警察官を名乗る男に代わり「あなたの名前で現金入りの荷物が届いて