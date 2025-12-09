自民党と日本維新の会の幹事長はきょう（9日）、衆議院の議員定数削減法案をめぐって会談し、法案の成立に向けて速やかな審議入りを目指すことを確認しました。自民党の鈴木幹事長と日本維新の会の中司幹事長は自民党本部で会談し、今の国会で焦点の一つとなっている衆議院の議員定数の削減法案について意見を交わしました。日本維新の会中司宏 幹事長「会期を延長してでもこれは成立させたいということは、もう前から申し