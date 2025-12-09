木原官房長官は記者会見で、青森県むつ市のむつ総合病院に入院している患者約80人のうち、病院側が9日中の輸送を希望した31人が災害派遣医療チーム（DMAT）、消防、自衛隊の支援によって近隣の医療機関などに移動したと説明した。