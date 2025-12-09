皇后さまはきょう、62歳の誕生日を迎え、上皇ご夫妻に誕生日の挨拶をされました。つい先ほど（午後4時ごろ）、赤坂御用地に到着した皇后さまは天皇陛下と共に集まった人たちの祝福に笑顔で手を振り、上皇ご夫妻への挨拶に向かわれました。皇居では、祝賀行事が行われ、両陛下は秋篠宮ご夫妻や次女・佳子さま、長男・悠仁さまなど皇族方や高市総理大臣などからお祝いの挨拶を受けられました。誕生日に寄せた文書で、皇后さまは東日