雪が激しく降る中、田んぼを走るクマの映像が撮影されました。撮影されたのは、9日午後1時30分ごろ、大仙市横堀から清水にかけて広がる田んぼの一角です。映像では大粒の雪が降る田んぼを走っていくクマの様子が確認できます。撮影場所からクマまでは距離がありますが、それでも大きめのクマであることがわかります。12月に入り県内ではクマの目撃情報は減ってきましたが、このまま冬眠しないクマも出てくる可能性があるとも言われ