ビューティガレージがこの日の取引終了後、２６年４月期の連結業績予想について、営業利益を１８億４１００万円から１５億１０００万円（前期比５．３％減）へ、純利益を１２億９１００万円から１０億１１００万円（同０．８％減）へ下方修正した。 売上高は化粧品・材料が高成長を継続し、３８０億８０００万円から３８１億８７００万円（同１３．２％増）へやや上方修正した。ただ、上期に本格稼働を予定して