レアル・マドリーは8日、負傷した選手を発表した。DFエデル・ミリトンは左足大腿二頭筋の断裂と近位腱の損傷で、またFWキリアン・ムバッペは左手指を骨折したという。ミリトンは7日のラ・リーガ第15節・セルタ戦(●0-2)で負傷した。試合序盤に相手選手を追いかけるなかで左足を痛め、前半24分に途中交代となった。スペイン『アス』は負傷したミリトンの復帰時期について、3か月から最長4か月になると伝えている。また、ムバ