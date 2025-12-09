サンミュージック所属の林芽亜里（20）＆松田実桜（20）が、東京四谷総鎮守 須賀神社にて成人祈願＆晴れ着撮影会を行い、フレッシュな晴れ着姿を披露した。【全身ショット】素敵…！対照的な色味の晴れ着で登場した松田実桜＆林芽亜里2人は、大ヒット映画『君の名は。』の聖地である「須賀神社」にて成人祈願。2023年11月6日付で代表取締役社長となったお笑いコンビ・ブッチャーブラザーズのリッキーこと岡博之氏もメディアの