木原稔官房長官は9日の記者会見で、入院病棟の一部が浸水した青森県むつ市のむつ総合病院への対応を巡り、宮下宗一郎知事から海上自衛隊に対し、入院患者の輸送支援などに関する災害派遣要請があったと明らかにした。