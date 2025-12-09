【キーウ共同】ウクライナの首都キーウにある国立貿易経済大で8日、飲食業を目指す学生に和食の作り方を教える講座が開講した。ロシアの侵攻を受け一時避難した日本で和食作りを学んだラリサ・バルスカさん（51）が講師を務め、すしの握り方を実演。学生たち約20人が鮮やかな手さばきに見入った。バルスカさんは東部ドニプロ出身で大学の卒業生。侵攻後に避難民として約3年間、大阪や東京で暮らした。滞在中、千葉市の和食料理