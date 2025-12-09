12月8日、バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）が放送。ゲストに、お笑い芸人のやすこが登場したが、番組内での発言が波紋を呼んでいる。今回の放送は、『2025年総決算！優等生アナウンサーNo.1決定戦』と題され、NHKや民放の元エースアナウンサーや、現役フジテレビアナウンサーが大集合して、クイズに挑んだ。さらに、“おば科生徒” として、アイドルグループKEY TO LITの猪狩蒼弥や、村重杏奈、やす子