12月5日、東京・赤坂の夜を輝かせる、クリスマスツリーの点灯式がおこなわれた。この日、ツリーに負けない存在感を見せていたのは、TBSの女性アナウンサーたちだ。「TBS赤坂ACTシアターでロングラン公演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』とのコラボで、2024年に続き、魔法の世界にインスパイアされたツリーが点灯されました。舞台に出演しているハリー・ポッター役の平岡祐太さん、ハーマイオニー・グレンジャー役の松井玲