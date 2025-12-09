好きな男性に好印象を与えたいのに、いざ会話していると「緊張して上手に話せない」って女性は少なくないと思います。そこで今回は、女性が知らない「オトコの本音」をチェック。男性がかけて欲しい言葉を紹介します。｜喜怒哀楽を伝えて欲しい男性は女性よりも相手の感情に鈍感な人が多いため、一緒にいる女性がどのように感じているのか不安に思います。なので、特に喜怒哀楽は積極的に言葉で伝えてあげましょう。「楽しい」や「