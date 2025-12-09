アサヒビールとニッカウヰスキーは、『竹鶴ピュアモルト』の世界観を五感で体感できる期間限定バー「The TAKETSURU experience(ザ タケツル エクスペリエンス)」を、12月9日〜21日の期間限定で「TRUNK (HOUSE) Kagurazaka」にオープンした。○竹鶴ピュアモルトとは──ブレンド技術が生んだ"繊細な飲み心地"『竹鶴ピュアモルト』は、創業者・竹鶴政孝の名を冠して2000年に誕生したブランド。同社が培ってきた高度なブレンド技術に