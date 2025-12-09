世界各国の技術専門家が参加するIEEE(アイ・トリプルイー)は、人工知能の新たなパラダイム「ニューロシンボリックAI」に関する解説を公開しました。現在の主流であるニューラルネットワークと、かつての記号推論システムを融合させ、それぞれの弱点を補完するこの技術は、AIの「第三の波」として大きな注目を集めています。 IEEE「ニューロシンボリックAI」解説 「ニューロシンボリックAI」とは、データからパターンを学