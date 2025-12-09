タイとカンボジアが領有権を争う国境地帯で再び発生した軍事衝突では、両国が互いに臨戦態勢を表明して戦線が拡大し、被害が広がる恐れがあります。タイとカンボジアが領有権を争う国境地帯で再び軍事衝突が発生し、タイ軍が8日、空爆を行ったことなどを受け、カンボジアのフン・セン前首相がSNSで反撃開始を宣言しました。カンボジア側はこれまでに民間人7人が死亡したと主張しています。一方で、タイ側は、カンボジアからの攻撃