俳優・タレントの中村静香さんが自身のインスタグラムを更新。主演映画『じっちゃ！』の京都と大阪での舞台挨拶が無事に終了したことを報告しました。 【写真を見る】【 中村静香 】京都・大阪舞台挨拶で「話しきれなかった丸秘エピソード大放出」「地元だからか、喋りすぎました」地元トークでファンに感謝中村さんは「京都・大阪での舞台挨拶ありがとうございました！」とファンへ感謝を伝え、特に大阪は「話しきれなかっ