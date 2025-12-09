憲政史上初の女性首相と都政史上初の女性都知事。2人の“初顔合わせ”は11月17日に実現した。小池知事：きょうはグッドニュースを持ってきました。東京都の出生数が1〜6月で0.3ポイント上がりまして。高市首相：すごいです。ビッグニュース。2人の話題は、東京都の出生数増加だった。都の少子化の反転攻勢はあるか、今回の出生数増加の原因は何なのか、都庁に取材をしたところ、2つの異変が起きていた。「真剣交際」増加中そのワ