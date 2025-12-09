阪神の佐野大陽内野手（２３）が９日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０万増の７３０万円でサインした。（金額は推定）ルーキーイヤーの今季は、６月に１軍昇格を果たしたが、出場のないまま２軍に降格。プロ初出場はお預けとなった。本人も「すごく悔しいシーズンだった」と振り返った。内野の全ポジションを守る佐野は、一番の課題に挙げた守備力向上のため、オフは同郷で中日の村松と自主トレを敢行