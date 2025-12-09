全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の搭乗対象期間を変更する。2026年1月6日発表分から、翌週土曜から翌々週金曜までの搭乗分を対象に設定する。発表は火曜、予約発券期間は水曜から翌週火曜までで、従来と変更ない。また、国内旅客サービスシステムの刷新に伴い、2026年3月31日発表分をもって一時的に休止する。再開時期は夏ごろに発表