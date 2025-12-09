今季に横浜FMから鹿島に加入。怪我で戦列を離れる時期もあったが、複数のポジションをハイレベルにこなし、チームの勝利に貢献した。クレバーで献身的な男、小池龍太。鹿島の９年ぶり９度目のリーグ優勝に欠かせなかった選手だ。「No.『ONE』2025シーズン、J１制覇」自身のインスタグラムで小池はそう書き出し、まずは鹿島加入の経緯を振り返る。「時を戻すと、昨シーズン終了後に鹿島アントラーズからオファーが届き、浩二