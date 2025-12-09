ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。注ぎやすい設計でティータイムを楽しみやすく!【デロンギ】の電気ケトルがAmazonに登場!スクリーンショット 2025-12-03 161126注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギのカフェケトル。最小200ミリリットル〜最